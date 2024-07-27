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В Раде рассказали, когда могут закончиться средства на обеспечение ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
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03:09 27.07.2024 (обновлено: 04:38 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962311814.html
В Раде рассказали, когда могут закончиться средства на обеспечение ВСУ
В Раде рассказали, когда могут закончиться средства на обеспечение ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Раде рассказали, когда могут закончиться средства на обеспечение ВСУ
Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что средства на обеспечение военнослужащих ВСУ могут закончиться уже в сентябре, если РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:09
2024-07-27T04:38
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что средства на обеспечение военнослужащих ВСУ могут закончиться уже в сентябре, если на Украине не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону. Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов). "Нужно, чтобы изменения в бюджет (об увеличении расходов на оборону - ред.) были подписаны и заработали до середины сентября. Когда делали приближение, то в росписи "переставляли" средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года. То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября", - приводит слова председателя бюджетного комитета украинское издание "Экономическая правда". В марте Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, В мире
В Раде рассказали, когда могут закончиться средства на обеспечение ВСУ

Депутат Рады Пидласа: деньги на обеспечение ВСУ могут закончиться уже в сентябре

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что средства на обеспечение военнослужащих ВСУ могут закончиться уже в сентябре, если на Украине не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону.
Представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук 18 июля сообщил, что кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий увеличение расходов бюджета на безопасность и оборону на 495,3 миллиарда гривен (почти 12 миллиардов долларов).
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"Нужно, чтобы изменения в бюджет (об увеличении расходов на оборону - ред.) были подписаны и заработали до середины сентября. Когда делали приближение, то в росписи "переставляли" средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года. То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября", - приводит слова председателя бюджетного комитета украинское издание "Экономическая правда".
В марте Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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