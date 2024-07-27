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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:20
2024-07-27T06:20
2024-07-27T06:28
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале.До этого губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщал, что украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецка, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района", - говорится в сообщении ГУМЧС.
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липецк, происшествия, россия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Происшествия, Россия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников
ГУМЧС: В Липецке и Липецком округе объявили угрозу атаки беспилотников