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В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:20

2024-07-27T06:20

2024-07-27T06:28

специальная военная операция на украине

липецк

происшествия

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липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале.До этого губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщал, что украинский БПЛА упал рядом с жилым домом в селе Ратчино в Липецкой области, повреждено остекление, погибших и пострадавших нет."Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецка, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района", - говорится в сообщении ГУМЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецк

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липецк, происшествия, россия, липецкая область, игорь артамонов