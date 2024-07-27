https://ria.ru/20240727/trump-1962443116.html

Трамп осудил атаку по Голанским высотам

Трамп осудил атаку по Голанским высотам - РИА Новости, 27.07.2024

Трамп осудил атаку по Голанским высотам

Бывший президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" атаку по Голанским высотам и заявил, что его страна должна вернуть себе уважение в мире и не допускать... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T23:19

2024-07-27T23:19

2024-07-27T23:19

в мире

голанские высоты

ливан

дональд трамп

хезболла

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "ужасной" атаку по Голанским высотам и заявил, что его страна должна вернуть себе уважение в мире и не допускать впредь атак на Израиль. "Вы, вероятно, слышали, о том, что Израиль подвергся ужасной атаке. Подобные вещи не должны происходить. По всей видимости, за этим стоит "Хезболлах". Им нельзя позволять это делать, они должны уважать нас. Нам нужно вернуть себе уважение в мире. Такое не должно происходить", - сказал Трамп, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в американском Нэшвилле. В субботу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что при ударе по Голанским высотам погибли 10 человек. Позднее газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари сообщила, что число погибших выросло до 11 человек. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу населенного пункта Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с "Хезболлах" и Ливаном.

https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html

голанские высоты

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в мире, голанские высоты, ливан, дональд трамп, хезболла