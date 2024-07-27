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В порт Гаваны прибыл танкер из группы Балтийского флота

В порт Гаваны прибыл танкер из группы Балтийского флота - РИА Новости, 27.07.2024

В порт Гаваны прибыл танкер из группы Балтийского флота

Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:19

2024-07-27T18:19

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гавана

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Танкер "Ельня" последним из группы Балтийского флота прибыл в порт Гаваны, передает корреспондент РИА Новости.Первым в гавань вошел учебный корабль "Смольный", следом за ним — сторожевой корабль "Неустрашимый".Во время визита российские моряки примут участие в различных мероприятиях. Они встретятся с главой Военно-морских сил Кубы и властями Гаваны, а также осмотрят достопримечательности.Местные жители смогут посетить "Смольный" в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля.В июне в порт Гаваны зашла корабельная ударная группа Северного флота, которая совершала дальний поход. В ее составе были АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.Как отметил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, дальние походы российских кораблей продолжатся, они и дальше будут решать задачи в оперативно важных районах мирового океана.

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

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Корабль "Смольный" в порту Гаваны Корабли Балтийского флота прибывают в порт Гаваны, первым зашел корабль "Смольный" 2024-07-27T18:19 true PT0M37S

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