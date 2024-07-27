https://ria.ru/20240727/svo-1962365841.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:14
2024-07-27T13:14
2024-07-27T13:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу Минобороны"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ за сутки
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу Минобороны
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.