https://ria.ru/20240727/svo-1962365841.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 85 военных ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:14

2024-07-27T13:14

2024-07-27T13:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в субботу Минобороны"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка, Работино Запорожской области, Тягинка и Понятовка Херсонской области. Потери противника составили до 85 военнослужащих, четыре автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)