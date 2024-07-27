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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024
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13:13 27.07.2024 (обновлено: 13:34 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/svo-1962365753.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад и отразили атаку, потери противника составили до 570... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:13
2024-07-27T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад и отразили атаку, потери противника составили до 570 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка Луганской народной республики и Красный Лиман Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Минобороны: группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад и отразили атаку, потери противника составили до 570 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка Луганской народной республики и Красный Лиман Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны.
"ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.
Также, по данным Минобороны РФ, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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