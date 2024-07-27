https://ria.ru/20240727/svo-1962365753.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад и отразили атаку, потери противника составили до 570... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:13

2024-07-27T13:13

2024-07-27T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям семи украинских бригад и отразили атаку, потери противника составили до 570 военных, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 44-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения "Азов"*, 110-й бригады теробороны, 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Стельмаховка Луганской народной республики и Красный Лиман Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена атака штурмовой группы 241-й бригады теробороны."ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину "Козак", четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.Также, по данным Минобороны РФ, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика