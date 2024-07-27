Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/staromihajlovka-1962390162.html
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2024
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:00
2024-07-27T16:00
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 12.00 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в посёлке городского типа Старомихайловка пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр Донецка добавил, что мужчина получил ранения нижних конечностей, грудной клетки и поясничной области тела, пострадавшего доставили в больницу. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
старомихайловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомихайловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета в Старомихайловке пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 12.00 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.
"По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в посёлке городского типа Старомихайловка пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка добавил, что мужчина получил ранения нижних конечностей, грудной клетки и поясничной области тела, пострадавшего доставили в больницу.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
Дорога смерти в Донецке. ВСУ бьют беспилотниками по гражданским - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
В Донецке из-за налетов БПЛА появилась "дорога смерти"
5 июня, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала