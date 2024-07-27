https://ria.ru/20240727/staromihajlovka-1962390162.html

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2024

В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина

Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T16:00

2024-07-27T16:00

2024-07-27T16:00

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 12.00 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в посёлке городского типа Старомихайловка пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр Донецка добавил, что мужчина получил ранения нижних конечностей, грудной клетки и поясничной области тела, пострадавшего доставили в больницу. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.

https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html

старомихайловка

донецкая народная республика

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старомихайловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия