https://ria.ru/20240727/staromihajlovka-1962390162.html
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина - РИА Новости, 27.07.2024
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:00
2024-07-27T16:00
2024-07-27T16:00
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 12.00 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. "По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в посёлке городского типа Старомихайловка пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин. Мэр Донецка добавил, что мужчина получил ранения нижних конечностей, грудной клетки и поясничной области тела, пострадавшего доставили в больницу. Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.
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старомихайловка, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В ДНР при сбросе взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Кулемзин: при сбросе взрывоопасного предмета в Старомихайловке пострадал мужчина
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости.
Мирный житель получил ранения в результате сброса взрывоопасного предмета украинским беспилотником в Старомихайловке в ДНР, сообщает мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале
.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска в 12.00 субботы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка.
"По предварительным данным, во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в посёлке городского типа Старомихайловка пострадал мужчина 1972 года рождения", - написал Кулемзин.
Мэр Донецка добавил, что мужчина получил ранения нижних конечностей, грудной клетки и поясничной области тела, пострадавшего доставили в больницу.
Поселок городского типа Старомихайловка находится на западной окраине Донецка, рядом с Петровским и Кировским районами.