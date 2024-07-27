https://ria.ru/20240727/sportklub-1962406591.html

Спортклуб в Москве временно закрыли

Спортклуб в Москве временно закрыли - РИА Новости, 27.07.2024

Спортклуб в Москве временно закрыли

Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:00

2024-07-27T18:00

2024-07-27T18:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в клиентской рассылке учреждения. Ранее в ряде Telegram-каналов писали, что в студии Crocus Fitness на улице Черняховского в Москве сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, из-за этого началась химическая реакция с выделением газа. Всех людей вывели из здания. "Уважаемые члены клуба Crocus Fitness Ленинградский! Информируем вас о том, что с 27 июля по 28 июля в клубе для запуска бассейна ведется санитарно-химическая обработка всех зон клуба. В связи с этим посещение клуба будет недоступно", - говорится в рассылке.

https://ria.ru/20240222/basseyn-1928890737.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия