Рейтинг@Mail.ru
Спортклуб в Москве временно закрыли - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/sportklub-1962406591.html
Спортклуб в Москве временно закрыли
Спортклуб в Москве временно закрыли - РИА Новости, 27.07.2024
Спортклуб в Москве временно закрыли
Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:00
2024-07-27T18:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962236174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b07bf826e90d5c319339416e58afff2b.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в клиентской рассылке учреждения. Ранее в ряде Telegram-каналов писали, что в студии Crocus Fitness на улице Черняховского в Москве сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, из-за этого началась химическая реакция с выделением газа. Всех людей вывели из здания. "Уважаемые члены клуба Crocus Fitness Ленинградский! Информируем вас о том, что с 27 июля по 28 июля в клубе для запуска бассейна ведется санитарно-химическая обработка всех зон клуба. В связи с этим посещение клуба будет недоступно", - говорится в рассылке.
https://ria.ru/20240222/basseyn-1928890737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962236174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70117f4bca9c9ee251f1ebae94954db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Спортклуб в Москве временно закрыли

Спортклуб в Москве, где произошла химреакция с выделением газа, временно закрыли

© iStock.com / ConstantinisМужчина в спортзале
Мужчина в спортзале - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© iStock.com / Constantinis
Мужчина в спортзале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в клиентской рассылке учреждения.
Ранее в ряде Telegram-каналов писали, что в студии Crocus Fitness на улице Черняховского в Москве сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, из-за этого началась химическая реакция с выделением газа. Всех людей вывели из здания.
«
"Уважаемые члены клуба Crocus Fitness Ленинградский! Информируем вас о том, что с 27 июля по 28 июля в клубе для запуска бассейна ведется санитарно-химическая обработка всех зон клуба. В связи с этим посещение клуба будет недоступно", - говорится в рассылке.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В Самарской области возбудили дело после отравления детей хлором в бассейне
22 февраля, 09:28
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала