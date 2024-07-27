https://ria.ru/20240727/sportklub-1962406591.html
Спортклуб в Москве временно закрыли
Спортклуб в Москве временно закрыли - РИА Новости, 27.07.2024
Спортклуб в Москве временно закрыли
Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:00
2024-07-27T18:00
2024-07-27T18:00
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происшествия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в клиентской рассылке учреждения. Ранее в ряде Telegram-каналов писали, что в студии Crocus Fitness на улице Черняховского в Москве сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, из-за этого началась химическая реакция с выделением газа. Всех людей вывели из здания. "Уважаемые члены клуба Crocus Fitness Ленинградский! Информируем вас о том, что с 27 июля по 28 июля в клубе для запуска бассейна ведется санитарно-химическая обработка всех зон клуба. В связи с этим посещение клуба будет недоступно", - говорится в рассылке.
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москва, происшествия
Спортклуб в Москве временно закрыли
Спортклуб в Москве, где произошла химреакция с выделением газа, временно закрыли
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Спортивный клуб в московском районе Аэропорт, где якобы произошла химическая реакция с выделением газа и была эвакуация, временно закрыли, сообщается в клиентской рассылке учреждения.
Ранее в ряде Telegram-каналов писали, что в студии Crocus Fitness на улице Черняховского в Москве сотрудники случайно залили в канистру с хлором коагулянт для очистки бассейнов, из-за этого началась химическая реакция с выделением газа. Всех людей вывели из здания.
«
"Уважаемые члены клуба Crocus Fitness Ленинградский! Информируем вас о том, что с 27 июля по 28 июля в клубе для запуска бассейна ведется санитарно-химическая обработка всех зон клуба. В связи с этим посещение клуба будет недоступно", - говорится в рассылке.