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"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2024
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Украинские войска не могут собрать новые бригады из-за огромных потерь на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:49
2024-07-27T15:49
2024-07-27T15:49
специальная военная операция на украине
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джон миршаймер
вооруженные силы украины
андрей белоусов
киев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска не могут собрать новые бригады из-за огромных потерь на передовой, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Когда около двух месяцев назад украинцы ввели в действие новый план мобилизации, ходили разговоры о создании десяти новых украинских бригад, это звучало как очень хорошая идея. <…> Но оказалось, что они не создают никаких новых бригад, потому что существующие бригады и батальоны на передовой несут такие потери", — отметил он.По словам профессора, тех, кто должен был войти в состав новых подразделений, ВСУ направляют в передовые части, которые отчаянно нуждаются в живой силе. Миршаймер добавил, что с точки зрения живой силы украинцы находятся в совершенно ужасающем состоянии."Они посылают на передовую людей, которые не имеют достаточной подготовки, так что эти люди умирают в огромном количестве", — резюмировал он.Ранее в конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Украина только за тот месяц потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, затягивают вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20240727/spetsoperatsiya-1962380232.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Киев, Украина
"Умирают в огромном количестве". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Миршаймер: ВСУ не могут набрать новые бригады из-за огромных потерь