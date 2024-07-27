https://ria.ru/20240727/smirnov-1962336413.html
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2024
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:20
2024-07-27T09:20
2024-07-27T10:01
специальная военная операция на украине
курская область
сергеевка
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь", — написал глава региона.Кроме того, в деревне Елизаветовке украинский коптер сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков, добавил Смирнов. Оба получили ранения, их также доставили в Глушковскую районную больницу.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над Курской областью семь беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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курская область, сергеевка, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергеевка, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
Смирнов: из-за атак украинских дронов в Курской области пострадали три человека