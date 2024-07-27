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При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 27.07.2024 (обновлено: 10:01 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/smirnov-1962336413.html
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2024
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:20
2024-07-27T10:01
специальная военная операция на украине
курская область
сергеевка
происшествия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь", — написал глава региона.Кроме того, в деревне Елизаветовке украинский коптер сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков, добавил Смирнов. Оба получили ранения, их также доставили в Глушковскую районную больницу.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над Курской областью семь беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, сергеевка, происшествия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергеевка, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека

Смирнов: из-за атак украинских дронов в Курской области пострадали три человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"Сегодня украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь", — написал глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кроме того, в деревне Елизаветовке украинский коптер сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков, добавил Смирнов. Оба получили ранения, их также доставили в Глушковскую районную больницу.
По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над Курской областью семь беспилотников.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергеевкаПроисшествияАлексей Смирнов (политик)
 
 
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