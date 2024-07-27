https://ria.ru/20240727/smirnov-1962336413.html

При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека

При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 27.07.2024

При атаках украинских дронов в Курской области пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T09:20

2024-07-27T09:20

2024-07-27T10:01

специальная военная операция на украине

курская область

сергеевка

происшествия

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате атак дронов в Глушковском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."Сегодня украинский дрон атаковал легковой автомобиль в селе Сергеевка Глушковского района. Ранен водитель машины. Он доставлен в районную больницу, ему оказывают медицинскую помощь", — написал глава региона.Кроме того, в деревне Елизаветовке украинский коптер сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков, добавил Смирнов. Оба получили ранения, их также доставили в Глушковскую районную больницу.По информации Минобороны, минувшей ночью системы ПВО сбили над Курской областью семь беспилотников.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

сергеевка

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курская область, сергеевка, происшествия, алексей смирнов (политик)