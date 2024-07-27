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В Хабаровском крае загорелся склад для техники - РИА Новости, 27.07.2024
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08:52 27.07.2024 (обновлено: 09:07 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/sklad-1962331446.html
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
В Хабаровском крае загорелся склад для техники - РИА Новости, 27.07.2024
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
Склад для техники горит в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, распространение огня удалось остановить, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:52
2024-07-27T09:07
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Склад для техники горит в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, распространение огня удалось остановить, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону в своём Тelegram-канале.По данным ведомства, информация о возгорании в двухэтажном складском помещении на Северном шоссе, 10 в Комсомольск-на-Амуре, где находится ангар для техники, поступила в 12.20 (06.20 мск). На место немедленно выехали пожарные подразделения по повышенному рангу. "Установлено, что горит кровля строения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 13.15 (06.15 мск) удалось остановить распространение огня. Информация о пострадавших не поступала", - сообщает ведомство.О площади пожара пока не сообщается, в тушении задействованы 38 пожарных и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961070180.html
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия
В Хабаровском крае загорелся склад для техники

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад для техники

© Фото : МЧС Хабаровского края/TelegramМесто пожара на складе с техникой в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае
Место пожара на складе с техникой в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : МЧС Хабаровского края/Telegram
Место пожара на складе с техникой в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Склад для техники горит в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, распространение огня удалось остановить, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону в своём Тelegram-канале.
По данным ведомства, информация о возгорании в двухэтажном складском помещении на Северном шоссе, 10 в Комсомольск-на-Амуре, где находится ангар для техники, поступила в 12.20 (06.20 мск).
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На место немедленно выехали пожарные подразделения по повышенному рангу.
«
"Установлено, что горит кровля строения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 13.15 (06.15 мск) удалось остановить распространение огня. Информация о пострадавших не поступала", - сообщает ведомство.
О площади пожара пока не сообщается, в тушении задействованы 38 пожарных и 9 единиц техники.
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