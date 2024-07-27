https://ria.ru/20240727/sklad-1962331446.html
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
В Хабаровском крае загорелся склад для техники - РИА Новости, 27.07.2024
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
Склад для техники горит в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, распространение огня удалось остановить, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:52
2024-07-27T08:52
2024-07-27T09:07
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962333294_0:40:1139:681_1920x0_80_0_0_2608a09220015bf8f3ffcb72a08a2911.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 июл – РИА Новости. Склад для техники горит в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, распространение огня удалось остановить, предварительно, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по региону в своём Тelegram-канале.По данным ведомства, информация о возгорании в двухэтажном складском помещении на Северном шоссе, 10 в Комсомольск-на-Амуре, где находится ангар для техники, поступила в 12.20 (06.20 мск). На место немедленно выехали пожарные подразделения по повышенному рангу. "Установлено, что горит кровля строения. Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 13.15 (06.15 мск) удалось остановить распространение огня. Информация о пострадавших не поступала", - сообщает ведомство.О площади пожара пока не сообщается, в тушении задействованы 38 пожарных и 9 единиц техники.
https://ria.ru/20240721/pozhar-1961070180.html
https://ria.ru/20240319/sklad-1934334310.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962333294_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_6e8be431d51c8c210c1979e12a51432a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия
В Хабаровском крае загорелся склад для техники
В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад для техники