https://ria.ru/20240727/shkolniki-1962387604.html

Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья

Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья - РИА Новости, 27.07.2024

Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья

В Тверской области к новому учебному году 5,3 тысячи первоклассников обеспечат бесплатными наборами с школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:42

2024-07-27T15:42

2024-07-27T15:42

тверская область

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962387023_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_593d7070607bcb36621c96078b071c99.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тверской области к новому учебному году 5,3 тысячи первоклассников обеспечат бесплатными наборами с школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года. Бесплатные наборы школьных принадлежностей получат дети из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции и семей с невысокими доходами. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе Игоря Рудени. В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок и другие необходимые для учебы принадлежности. В этом году комплекты дополнят подставкой для книг. В общей сложности в набор включено 24 позиции. Среди производителей школьных принадлежностей – предприятия из Тверской области. Комплекты вручат детям на мероприятиях "По дороге к знаниям", которые пройдут в Тверской области в рамках начала нового учебного года. По данным пресс-службы, на заседании Бюджетной комиссии рассмотрен вопрос об обеспечении колледжей региона комплектами новых учебников по историив соответствии с указом президента Российской Федерации о единой государственной политике в области исторического просвещения. Всего будет закуплено 4845 комплектов, в состав каждого входят учебники "История. История России. 1914 – 1945 годы", "История. История России. 1945 год – начало XXI века", "История. Всеобщая история. 1914 год – начало XXI века" (в двух частях).

https://ria.ru/20240724/blagoustroystvo-1961782370.html

https://ria.ru/20240726/zadacha-1962203498.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, тверская область