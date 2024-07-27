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Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья - РИА Новости, 27.07.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:42 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/shkolniki-1962387604.html
Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья
Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья - РИА Новости, 27.07.2024
Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья
В Тверской области к новому учебному году 5,3 тысячи первоклассников обеспечат бесплатными наборами с школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:42
2024-07-27T15:42
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тверской области к новому учебному году 5,3 тысячи первоклассников обеспечат бесплатными наборами с школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба регионального правительства. В пятницу губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года. Бесплатные наборы школьных принадлежностей получат дети из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции и семей с невысокими доходами. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе Игоря Рудени. В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок и другие необходимые для учебы принадлежности. В этом году комплекты дополнят подставкой для книг. В общей сложности в набор включено 24 позиции. Среди производителей школьных принадлежностей – предприятия из Тверской области. Комплекты вручат детям на мероприятиях "По дороге к знаниям", которые пройдут в Тверской области в рамках начала нового учебного года. По данным пресс-службы, на заседании Бюджетной комиссии рассмотрен вопрос об обеспечении колледжей региона комплектами новых учебников по историив соответствии с указом президента Российской Федерации о единой государственной политике в области исторического просвещения. Всего будет закуплено 4845 комплектов, в состав каждого входят учебники "История. История России. 1914 – 1945 годы", "История. История России. 1945 год – начало XXI века", "История. Всеобщая история. 1914 год – начало XXI века" (в двух частях).
https://ria.ru/20240724/blagoustroystvo-1961782370.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Школьные наборы бесплатно получат 5300 первоклассников Верхневолжья

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседание Бюджетной комиссии
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседание Бюджетной комиссии - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседание Бюджетной комиссии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Тверской области к новому учебному году 5,3 тысячи первоклассников обеспечат бесплатными наборами с школьными принадлежностями, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В пятницу губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области. Рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к началу нового учебного года.
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Бесплатные наборы школьных принадлежностей получат дети из многодетных и опекунских семей, семей участников специальной военной операции и семей с невысокими доходами. Данная мера поддержки реализуется в Верхневолжье ежегодно по инициативе Игоря Рудени.
В каждый набор входят рюкзак, тетради и обложки, ручки, карандаши, линейка, точилка, альбом для рисования, набор цветной бумаги и картона, пенал, краски, пластилин, расписание занятий, комплект закладок и другие необходимые для учебы принадлежности. В этом году комплекты дополнят подставкой для книг. В общей сложности в набор включено 24 позиции. Среди производителей школьных принадлежностей – предприятия из Тверской области.
Комплекты вручат детям на мероприятиях "По дороге к знаниям", которые пройдут в Тверской области в рамках начала нового учебного года.
По данным пресс-службы, на заседании Бюджетной комиссии рассмотрен вопрос об обеспечении колледжей региона комплектами новых учебников по историив соответствии с указом президента Российской Федерации о единой государственной политике в области исторического просвещения.
Всего будет закуплено 4845 комплектов, в состав каждого входят учебники "История. История России. 1914 – 1945 годы", "История. История России. 1945 год – начало XXI века", "История. Всеобщая история. 1914 год – начало XXI века" (в двух частях).
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