https://ria.ru/20240727/saldo-1962375224.html

В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.07.2024

В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T14:22

2024-07-27T14:22

2024-07-27T14:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения. В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения. Её доставили на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.

https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html

херсонская область

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вооруженные силы украины, херсонская область