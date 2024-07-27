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В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.07.2024
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:22
2024-07-27T14:22
2024-07-27T14:39
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения. В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения. Её доставили на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
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вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек
Сальдо: один человек погиб и один пострадал при обстрелах ВСУ Херсонской области