Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 27.07.2024 (обновлено: 14:39 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/saldo-1962375224.html
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 27.07.2024
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T14:22
2024-07-27T14:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962375519_0:362:917:878_1920x0_80_0_0_4668d6f96727a9d9baf0825f483a3f5a.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения. В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения. Её доставили на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он.Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
https://ria.ru/20240721/obstanovka-1960786271.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962375519_0:267:917:955_1920x0_80_0_0_650e29a4ecfecc671118b5aafdd08b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
В Херсонской области при обстрелах со стороны ВСУ погиб человек

Сальдо: один человек погиб и один пострадал при обстрелах ВСУ Херсонской области

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"В Новой Каховке от сильных ранений, полученных во время террористического обстрела, скончался местный житель 1957 года рождения. В селе Раденск Алешкинского округа многочисленные осколочные ранения получила женщина 1961 года рождения. Её доставили на лечение в Скадовскую центральную городскую больницу", - написал он.
Помимо этого, в Таврийске из-за обстрелов и дронов разрушено здание детского сада, которое не используется.
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
"Их бросают в мясорубку". Что происходит на линии фронта
21 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала