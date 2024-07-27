https://ria.ru/20240727/rossiya-1962329194.html
СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища - РИА Новости, 27.07.2024
СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс сбежал из страны вместе с дочерью на надувном плоту и запросил политическое убежище в России из-за преследования РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:33
2024-07-27T08:33
2024-07-27T11:25
в мире
латвия
россия
прибалтика
владимир путин
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962352772_0:15:912:528_1920x0_80_0_0_a4ed16cec745001bf29192a385895215.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс сбежал из страны вместе с дочерью на надувном плоту и запросил политическое убежище в России из-за преследования у себя на родине, пишут "Известия" со ссылкой на его знакомого Руслана Панкратова."Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу", — сказал Панкратов.Друг Букайнса выразил опасение, что службы безопасности Латвии обвинят беженца в похищении собственного ребенка и на этом основании объявят в розыск.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи.Весной премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, хватит ли у той железа на столь амбициозный проект.
https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931399.html
https://ria.ru/20240722/latviya-1961277345.html
латвия
россия
прибалтика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962352772_0:0:736:551_1920x0_80_0_0_5d0d7ad65e2df7c96b3944cbb8a15775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, прибалтика, владимир путин, мария захарова
В мире, Латвия, Россия, Прибалтика, Владимир Путин, Мария Захарова
СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища
"Известия": латвиец Букайнс с дочерью сбежал в Россию по воде и запросил убежище
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс сбежал из страны вместе с дочерью на надувном плоту и запросил политическое убежище в России из-за преследования у себя на родине, пишут "Известия
" со ссылкой на его знакомого Руслана Панкратова.
"Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу", — сказал Панкратов.
Друг Букайнса выразил опасение, что службы безопасности Латвии обвинят беженца в похищении собственного ребенка и на этом основании объявят в розыск.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи.
Весной премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, хватит ли у той железа на столь амбициозный проект.