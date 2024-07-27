https://ria.ru/20240727/rossiya-1962329194.html

СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища

СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища - РИА Новости, 27.07.2024

СМИ: латвиец с дочерью сбежал в Россию на плоту и попросил убежища

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс сбежал из страны вместе с дочерью на надувном плоту и запросил политическое убежище в России из-за преследования РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T08:33

2024-07-27T08:33

2024-07-27T11:25

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс сбежал из страны вместе с дочерью на надувном плоту и запросил политическое убежище в России из-за преследования у себя на родине, пишут "Известия" со ссылкой на его знакомого Руслана Панкратова."Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну — в ту же Эстонию, Литву, Финляндию — и там пересечь границу", — сказал Панкратов.Друг Букайнса выразил опасение, что службы безопасности Латвии обвинят беженца в похищении собственного ребенка и на этом основании объявят в розыск.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что русофобия в странах Прибалтики была еще до специальной военной операции, а сейчас ей воспользовались, чтобы решить внутриполитические задачи.Весной премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между Россией и Прибалтикой будет создан железный занавес. Официальный представитель МИД Мария Захарова поинтересовалась, хватит ли у той железа на столь амбициозный проект.

https://ria.ru/20240505/pribaltika-1943931399.html

https://ria.ru/20240722/latviya-1961277345.html

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в мире, латвия, россия, прибалтика, владимир путин, мария захарова