https://ria.ru/20240727/rossija-1962386666.html

Минфин России призвал совместно предотвращать долговой кризис в мире

Минфин России призвал совместно предотвращать долговой кризис в мире - РИА Новости, 27.07.2024

Минфин России призвал совместно предотвращать долговой кризис в мире

Россия на встрече глав центробанков и министерств финансов стран "большой двадцатки" в Бразилии заявила об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире, надо... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:33

2024-07-27T15:33

2024-07-27T15:33

экономика

россия

бразилия

большая двадцатка

мвф

всемирный банк

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия на встрече глав центробанков и министерств финансов стран "большой двадцатки" в Бразилии заявила об ухудшении ситуации с растущим госдолгом в мире, надо избежать приближения системного долгового кризиса, сообщает Минфин РФ. Третья встреча глав минфинов и центральных банков "Группы 20" состоялась 25-26 июля, в ней принял участие замминистра финансов РФ Иван Чебесков. Главы финансовых ведомств обсудили ситуацию в мировой экономике, реформу международного налогообложения, устойчивое финансирование, возросшую долговую уязвимость, а также реформу многосторонних банков развития. Страны G20 первые с февраля 2022 года приняли коммюнике исключительно по финансовым вопросам без оценок геополитической ситуации в мире. "Среди ключевых рисков участники встречи отметили рост глобальной задолженности и высокие уровни дефицитов бюджетов, сохранение инфляции на высоком уровне и сопутствующие бюджетные риски, колебание цен на сырьевые товары на фоне геополитических потрясений, фрагментацию и ослабление торговых связей между странами", - говорится в сообщении. "Обслуживание долга становится все дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития", - обратил внимание Чебесков, его слова приводятся в сообщении. Особое беспокойство, как отметил замминистра, также вызывает отсутствие внимания стран к очень высокому и продолжающему расти уровню долга в развитых странах. "Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса", - указал Чебесков. Кроме того, особое внимание в ходе встречи было уделено реформе налогообложения прибыли международных групп компаний - министры финансов впервые одобрили отдельную Декларацию о сотрудничестве в области международного налогообложения. Помимо этого, в ходе заседания также было принято решение по созданию Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, что также является одним из ключевых приоритетов бразильского председательства. "Благодаря конструктивному подходу Бразилии удалось впервые с февраля 2022 года принять коммюнике министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" без оценок геополитической ситуации в мире и исключительно по финансовым вопросам", - отмечается в сообщении. Следующая встреча министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" пройдет в октябре текущего года "на полях" Годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного Банка.

https://ria.ru/20240331/ekonomika-1936905854.html

https://ria.ru/20240717/torgovlya-1960291739.html

https://ria.ru/20240429/spg-1943077650.html

https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html

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экономика, россия, бразилия, большая двадцатка, мвф, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии)