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Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
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13:01 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/rossija-1962363779.html
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин
Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:01
2024-07-27T13:01
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя как изнутри, так и по внешнему контуру. "На самом деле, веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин

Путин: Россия всегда укреплялась и чувствовала себя уверенной благодаря народам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя как изнутри, так и по внешнему контуру.
"На самом деле, веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной", - сказал глава государства.
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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