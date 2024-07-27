https://ria.ru/20240727/rossija-1962363779.html
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин
Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T13:01
2024-07-27T13:01
2024-07-27T13:01
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя как изнутри, так и по внешнему контуру. "На самом деле, веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_61fc697a4e8f914606b4d51abb4ce84f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин
Путин: Россия всегда укреплялась и чувствовала себя уверенной благодаря народам
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим"
.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя как изнутри, так и по внешнему контуру.
"На самом деле, веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной", - сказал глава государства.