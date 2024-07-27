https://ria.ru/20240727/rossija-1962363779.html

Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин

Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024

Россия всегда укреплялась благодаря своим народам, заявил Путин

Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T13:01

2024-07-27T13:01

2024-07-27T13:01

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более уверенно благодаря своим народам, которые стали частью многонационального государства, заявил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия практически во все времена самоутверждалась, боролась, укрепляла себя как изнутри, так и по внешнему контуру. "На самом деле, веками ничего не менялось. Были разные периоды в истории России, безусловно, но благодаря всем народам, которые впитала в себя Россия, которые стали органичной частью многонационального и многоконфессионального государства, благодаря народам России, Россия всегда укреплялась и чувствовала себя более и более уверенной", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html

россия

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россия, владимир путин, общество