https://ria.ru/20240727/rossija-1962341155.html
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию - РИА Новости, 27.07.2024
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:57
2024-07-27T09:57
2024-07-27T09:57
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сергей лавров
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. "Еще один, вызывающий беспокойство элемент, совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании", - сказал он на пресс-конференции. Министр добавил, что "пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений у нас нет".
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сша, россия, сергей лавров, южная корея
США, Россия, Сергей Лавров, Южная Корея
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию
Лавров: Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию