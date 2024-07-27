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Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию - РИА Новости, 27.07.2024
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09:57 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/rossija-1962341155.html
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию - РИА Новости, 27.07.2024
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:57
2024-07-27T09:57
сша
россия
сергей лавров
южная корея
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. "Еще один, вызывающий беспокойство элемент, совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании", - сказал он на пресс-конференции. Министр добавил, что "пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений у нас нет".
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сша, россия, сергей лавров, южная корея
США, Россия, Сергей Лавров, Южная Корея
Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию

Лавров: Россия обеспокоена планами США и Южной Кореи по ядерному планированию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 27 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование.
«
"Еще один, вызывающий беспокойство элемент, совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании", - сказал он на пресс-конференции. Министр добавил, что "пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений у нас нет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Южная Корея испугалась ответа России на свои угрозы
17 июля, 08:00
 
СШАРоссияСергей ЛавровЮжная Корея
 
 
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