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Роспотребнадзор перечислил правила выбора и покупки арбуза

Роспотребнадзор перечислил правила выбора и покупки арбуза - РИА Новости, 27.07.2024

Роспотребнадзор перечислил правила выбора и покупки арбуза

Арбузы не следует покупать вдоль дорог, так как они могут впитывать в себя тяжелые металлы, в местах продажи также запрещено вырезать кусочек на пробу или... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:05

2024-07-27T06:05

2024-07-27T07:37

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Арбузы не следует покупать вдоль дорог, так как они могут впитывать в себя тяжелые металлы, в местах продажи также запрещено вырезать кусочек на пробу или разрезать бахчевые, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "Вдоль дорог и из необорудованных мест продажи реализуются продукты, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того - арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей", - говорится в сообщении. Место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, уточнили в пресс-службе. Хранить их необходимо на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы, добавили в Роспотребнадзоре. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы, отметили в ведомстве. Зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки - яркий. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым, пояснили в пресс-службе. Спелый арбуз при ударе пальцем издает умеренно звонкий звук, а также он обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://rsport.ria.ru/20240722/kak-opredelit-arbuz-s-nitratami-1960698775.html

https://rsport.ria.ru/20240725/arbuz-1961842354.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, здоровье - общество