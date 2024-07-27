https://ria.ru/20240727/roboty-1962317207.html

Военнослужащие группировки "Центр" активно применяют роботов под Авдеевкой

Военнослужащие группировки "Центр" активно применяют роботов под Авдеевкой - РИА Новости, 27.07.2024

Военнослужащие группировки "Центр" активно применяют роботов под Авдеевкой

Военнослужащие группировки войск "Центр" активно применяют роботизированный комплекс для подвоза продовольствия и боеприпасов на авдеевском направлении,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T05:08

2024-07-27T05:08

2024-07-27T05:36

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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" активно применяют роботизированный комплекс для подвоза продовольствия и боеприпасов на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. "Военнослужащие группировки войск "Центр" активно применяют полученный по линии материально-технического обеспечения Минобороны России наземный роботизированный комплекс подвоза продовольствия и боеприпасов на Авдеевском направлении", — сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что роботизированная платформа представляет собой тележку на дистанционном управлении, с постоянным полным приводом и грузоподъемностью до 160 килограммов. Управляется платформа оператором стандартным пультом управления и при помощи разведывательного дрона, через который он видит направление движения тележки и находящиеся на её пути препятствия. Предназначен комплекс для подвоза материального имущества, продовольствия и боеприпасов, а в случае необходимости может применяться для эвакуации раненых военнослужащих. "В управлении очень проста, как радиоуправляемая машинка. Очень высоко проходимая, так как каждое колесо имеет свой мотор, то есть имеет постоянный полный привод, независимую подвеску. Применялась уже в боевых действиях – показала себя с хорошей стороны. Показала себя в тяжелых условиях: взрыв, дождь, грязь, снег, везде проходила, проблем никаких не возникало с ней. Аккумулятора хватает на 10 часов беспрерывной работы", — рассказал оператор робототехнической платформы с позывным "Стрела". В оборонном ведомстве уточнили, что роботизированный комплекс подвоза проходит апробацию в условиях реальных боевых действий и хорошо зарекомендовал себя на передовой, где передвижение личного состава по открытой местности сильно ограничено из-за высокой плотности огня и применения противником большого количества FPV-дронов.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962309467.html

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безопасность, россия, технологии, вооруженные силы рф