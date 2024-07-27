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В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы
Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:45
2024-07-27T06:45
2024-07-27T12:41
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
прорыв дамбы в челябинской области
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС."В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки <…> Спасатели с помощью беспилотной авиации провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище", — говорится в релизе.По информации ведомства, пострадавших нет.Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС. К ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.
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Обстановка в челябинском поселке Киолим
МЧС России: челябинский поселок Киолим полностью освободился от воды
Вода вернулась в русло реки.
Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал.
2024-07-27T06:45
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-27T06:45
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РИА Новости
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челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в челябинской области
Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы
МЧС: в поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки