Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 27.07.2024 (обновлено: 12:41 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/reka-1962321400.html
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы - РИА Новости, 27.07.2024
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы
Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T06:45
2024-07-27T12:41
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
прорыв дамбы в челябинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962328960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2544ecf966352bf84880f1b4ac29369.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС."В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки &lt;…&gt; Спасатели с помощью беспилотной авиации провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище", — говорится в релизе.По информации ведомства, пострадавших нет.Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС. К ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.
https://ria.ru/20240726/damba-1962294480.html
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка в челябинском поселке Киолим
МЧС России: челябинский поселок Киолим полностью освободился от воды Вода вернулась в русло реки. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал.
2024-07-27T06:45
true
PT0M58S
Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-27T06:45
true
PT0M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962328960_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5c7079a39fb87b158d7111fbfc7ac4c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в челябинской области
Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Челябинской области приступили к ликвидации последствий прорыва дамбы

МЧС: в поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Поселок Киолим Челябинской области полностью освободился от воды после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС.
"В поселке Киолим Челябинской области вода вернулась в русло реки <…> Спасатели с помощью беспилотной авиации провели мониторинг территории поселка и приступили к ликвидации последствий размыва насыпного участка дамбы на Киолимовском водохранилище", — говорится в релизе.
По информации ведомства, пострадавших нет.
Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. По ходу движения воды оказалиcь четыре населенных пункта: поселок Киолим (его затопило) и села Мухаметово, Байдашево и Карасево. Власти провели превентивную эвакуацию населения, 163 человека, из которых 21 ребенок, перевезли в пункты временного размещения в городе Карабаш. В Карабашском округе объявили режим ЧС.
К ликвидации последствий привлечено более 170 человек и 60 единиц техники. Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию на контроль.
Прорыв дамбы в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы
26 июля, 22:50
 
Челябинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала