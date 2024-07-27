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На автодороге в Челябинской области произошел разлив воды
На автодороге в Челябинской области произошел разлив воды - РИА Новости, 27.07.2024
На автодороге в Челябинской области произошел разлив воды
Разлив реки произошел на автодороге Полетаево – Бутаки в Челябинской области, проезд закрыт в оба направления, сообщает госавтоинспекция региона в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T08:52
2024-07-27T08:52
2024-07-27T09:10
челябинская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Разлив реки произошел на автодороге Полетаево – Бутаки в Челябинской области, проезд закрыт в оба направления, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале."Автодорога Полетаево – Бутаки – произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме", – говорится в сообщении.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киалим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.В субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в поселке Киалим, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Всего были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. Уточнялось, что пострадавших нет.
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челябинская область, происшествия
Челябинская область, Происшествия
На автодороге в Челябинской области произошел разлив воды
На челябинской автодороге Полетаево – Бутаки закрыли проезд из-за разлива воды
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости.
Разлив реки произошел на автодороге Полетаево – Бутаки в Челябинской области, проезд закрыт в оба направления, сообщает госавтоинспекция региона в Telegram-канале
.
"Автодорога Полетаево – Бутаки – произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме", – говорится в сообщении.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находились четыре населенных пункта. Был затоплен один поселок Киалим, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
В субботу стало известно, что вода вернулась в русло реки в поселке Киалим, населенный пункт полностью освобожден от воды после прорыва дамбы. Всего были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. Уточнялось, что пострадавших нет.