https://ria.ru/20240727/pvo-1962324251.html

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью - РИА Новости, 27.07.2024

Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:30

2024-07-27T07:30

2024-07-27T07:34

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рязанская область

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."27 июля около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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безопасность, россия, рязанская область