https://ria.ru/20240727/pvo-1962324251.html
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью - РИА Новости, 27.07.2024
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:30
2024-07-27T07:30
2024-07-27T07:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."27 июля около 06.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, рязанская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рязанская область
Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью
МО: силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Рязанской областью