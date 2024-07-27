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В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024
В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
Два БПЛА ночью перехвачены и уничтожены в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:04
2024-07-27T07:04
2024-07-27T07:06
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два БПЛА ночью перехвачены и уничтожены в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами", - написал он.
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ростовская область, россия, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ
Голубев: силы ПВО в Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ