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В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ

В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 27.07.2024

В Ростовской области ночью уничтожили два беспилотника ВСУ

Два БПЛА ночью перехвачены и уничтожены в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:04

2024-07-27T07:04

2024-07-27T07:06

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

безопасность

василий голубев

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два БПЛА ночью перехвачены и уничтожены в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале."Минувшей ночью на севере Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняются дежурными службами", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ростовская область, россия, безопасность, василий голубев