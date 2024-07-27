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Основу для победы России создают ее история и традиции, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
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11:15 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/putin-1962352157.html
Основу для победы России создают ее история и традиции, заявил Путин
Основу для победы России создают ее история и традиции, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
Основу для победы России создают ее история и традиции, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим", что история России, ее РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:15
2024-07-27T11:15
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим", что история России, ее традиции и гордость за подвиги предков по укреплению страны создают основу для победы, которая особенно нужна в нынешний период развития государства. "Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Основу для победы России создают ее история и традиции, заявил Путин

Путин: история России и гордость за подвиги предков создают основу для победы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим", что история России, ее традиции и гордость за подвиги предков по укреплению страны создают основу для победы, которая особенно нужна в нынешний период развития государства.
"Нам всегда, особенно в этот период нашего развития, нашей истории, нам нужен успех, нам нужна победа. А победа не может быть без прочной основы, морально-этической, духовной основы. А эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества. Это и сегодня в известном смысле наше оружие", - сказал Путин.
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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