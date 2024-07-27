https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html

Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин

Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024

Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин

Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:41

2024-07-27T10:41

2024-07-27T10:41

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херсонес

владимир путин

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин. "Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу. И так кроме слов, касающихся заботы о благосостоянии Херсонеса и благосостоянии горожан, были и такие слова: "Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа". Вот и то, что происходит сегодня, в истории, в нашей сегодняшней истории, и то, что связано с нашими ребятами на передовой, связано с проведением специальной военной операции, – это перекликается с той клятвой, которую когда-то жители города давали своей родине", – сказал Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". Президент РФ отметил, что "ничего не пропадает даром, все остается в сознании, в исторической памяти, и нам тоже не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался". Историко-археологический парк "Новый Херсонес" откроет свои двери для жителей и гостей Севастополя 30 июля в тестовом режиме. На территории 24 гектара расположены Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.

https://ria.ru/20240726/putin-1962163986.html

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общество, россия, херсонес, владимир путин