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Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
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10:41 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/putin-1962347450.html
Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин
Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2024
Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин
Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:41
2024-07-27T10:41
общество
россия
херсонес
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин. "Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу. И так кроме слов, касающихся заботы о благосостоянии Херсонеса и благосостоянии горожан, были и такие слова: "Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа". Вот и то, что происходит сегодня, в истории, в нашей сегодняшней истории, и то, что связано с нашими ребятами на передовой, связано с проведением специальной военной операции, – это перекликается с той клятвой, которую когда-то жители города давали своей родине", – сказал Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим". Президент РФ отметил, что "ничего не пропадает даром, все остается в сознании, в исторической памяти, и нам тоже не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался". Историко-археологический парк "Новый Херсонес" откроет свои двери для жителей и гостей Севастополя 30 июля в тестовом режиме. На территории 24 гектара расположены Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.
https://ria.ru/20240726/putin-1962163986.html
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общество, россия, херсонес, владимир путин
Общество, Россия, Херсонес, Владимир Путин
Слова присяги жителей Херсонеса актуальны и для событий СВО, заявил Путин

Путин: слова присяги херсонцев о верности родине актуальны и для событий СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Слова присяги граждан древнего Херсонеса о верности своей родине и готовности ее защищать актуальны и для событий СВО, считает президент России Владимир Путин.
«
"Мне вот сейчас приходит на ум клятва, которую приносили горожане, херсонессцы своему городу. И так кроме слов, касающихся заботы о благосостоянии Херсонеса и благосостоянии горожан, были и такие слова: "Не предам ни Херсонеса, ни прекрасной гавани, ни других укреплений, а буду защищать их для народа". Вот и то, что происходит сегодня, в истории, в нашей сегодняшней истории, и то, что связано с нашими ребятами на передовой, связано с проведением специальной военной операции, – это перекликается с той клятвой, которую когда-то жители города давали своей родине", – сказал Путин в интервью для документального фильма "Новый Херсонес", опубликованного на онлайн-платформе "Смотрим".
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Президент РФ отметил, что "ничего не пропадает даром, все остается в сознании, в исторической памяти, и нам тоже не лишним будет вспоминать и те времена, когда город только создавался".
Историко-археологический парк "Новый Херсонес" откроет свои двери для жителей и гостей Севастополя 30 июля в тестовом режиме. На территории 24 гектара расположены Музей античности и Византии, Музей христианства, Музей Крыма и Новороссии, паломнический и молодежный центры. А также ремесленный квартал X века, где можно будет увидеть, как выглядел город в эпоху князя Владимира.
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13 июля, 09:41
 
ОбществоРоссияХерсонесВладимир Путин
 
 
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