https://ria.ru/20240727/pozhar-1962412765.html

В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов

В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 27.07.2024

В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов

Крупный пожар, возникший на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону, локализован на площади две тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:34

2024-07-27T18:34

2024-07-27T18:34

происшествия

ростов-на-дону

россия

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Крупный пожар, возникший на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону, локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "…Пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров", - заявили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади одна тысяча квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщали в ГУ МЧС РФ по региону. Уточнялось, что горит мусор, грейдер и строительный вагончик. Также уточнялось, что к тушению пожара привлечены 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

ростов-на-дону

россия

советский район

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происшествия, ростов-на-дону, россия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)