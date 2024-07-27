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В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов
В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов - РИА Новости, 27.07.2024
В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов
Крупный пожар, возникший на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону, локализован на площади две тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:34
2024-07-27T18:34
2024-07-27T18:34
происшествия
ростов-на-дону
россия
советский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Крупный пожар, возникший на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону, локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. "…Пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров", - заявили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади одна тысяча квадратных метров. Затем площадь возгорания увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщали в ГУ МЧС РФ по региону. Уточнялось, что горит мусор, грейдер и строительный вагончик. Также уточнялось, что к тушению пожара привлечены 55 специалистов и 27 единиц техники, официальной информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Советский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар на полигоне бытовых отходов
В Ростове-на-Дону пожар на полигоне локализовали на площади 2 тыс "квадратов"