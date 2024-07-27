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Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до двух тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до двух тысяч "квадратов" - РИА Новости, 27.07.2024
Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до двух тысяч "квадратов"
Площадь крупного пожара на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T16:33
2024-07-27T16:33
2024-07-27T17:00
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Площадь крупного пожара на территории полигона бытовых отходов в Советском районе Ростова-на-Дону увеличилась до двух тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в Ростове-на-Дону специалисты МЧС тушат крупный пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров. Уточнялось, что горит мусор, грейдер, и строительный вагончик.К тушению пожара привлечены 55 специалистов и 27 единиц техники, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. На данный момент нет официальной информации о пострадавших.
https://ria.ru/20240725/pozhar-1962022851.html
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до двух тысяч "квадратов"
ГУ МЧС: в Ростове-на-Дону горит мусорный полигон на двух тысячах квадратов