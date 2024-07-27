https://ria.ru/20240727/pozhar-1962387197.html

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар - РИА Новости, 27.07.2024

В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар

Крупный пожар в Ростове-на-Дону тушат на площади в 1 тысячу квадратных метров, горит мусор, грейдер, и строительный вагончик, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T15:38

2024-07-27T15:38

2024-07-27T16:09

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону тушат на площади в 1 тысячу квадратных метров, горит мусор, грейдер, и строительный вагончик, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар… На площади 1 тысяча квадратных метров горит мусор, грейдер, и строительный вагончик", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании по адресу: переулок Машиностроительный, 18, поступила в пожарно-спасательную службу в 12.50 мск.Пожар тушат 55 специалистов и 27 единиц техники, сообщили в пресс-службе. На данный момент нет официальной информации о пострадавших.

https://ria.ru/20240727/pozhar-1962326621.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)