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В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар - РИА Новости, 27.07.2024
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
Крупный пожар в Ростове-на-Дону тушат на площади в 1 тысячу квадратных метров, горит мусор, грейдер, и строительный вагончик, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:38
2024-07-27T15:38
2024-07-27T16:09
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Ростове-на-Дону тушат на площади в 1 тысячу квадратных метров, горит мусор, грейдер, и строительный вагончик, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ростовской области."В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар… На площади 1 тысяча квадратных метров горит мусор, грейдер, и строительный вагончик", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании по адресу: переулок Машиностроительный, 18, поступила в пожарно-спасательную службу в 12.50 мск.Пожар тушат 55 специалистов и 27 единиц техники, сообщили в пресс-службе. На данный момент нет официальной информации о пострадавших.
https://ria.ru/20240727/pozhar-1962326621.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
ГУ МЧС: в Ростове-на-Дону загорелся мусор, грейдер и строительный вагончик