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В Тольятти ликвидировали пожар на заводе "Куйбышевазот"

В Тольятти ликвидировали пожар на заводе "Куйбышевазот" - РИА Новости, 27.07.2024

В Тольятти ликвидировали пожар на заводе "Куйбышевазот"

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:57

2024-07-27T07:57

2024-07-27T07:57

происшествия

россия

восточная европа

куйбышевазот

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тольятти

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САМАРА, 27 июл - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на заводе "Куйбышевазот" в Тольятти, сообщили журналистам в ГУМЧС России по Самарской области. Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу в 23.03 мск получили информацию о пожаре на улице Новозаводской, 6 в Тольятти. В ведомстве уточнили РИА Новости, что в здании находится завод "Куйбышевазот". Прибывшие подразделения установили, что горят кабели и насос на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров. В 00.35 мск была объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших в результате пожара нет. "В 03.44 (2.44 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. На сайте "Куйбышевазота" указано, что химическое предприятие является лидером в России и Восточной Европе по выпуску капролактама и полиамида, а также крупнейшим производителем технических и текстильных нитей, кордной ткани, полиамидных и смесовых тканей в стране. Завод основан в 1966 году.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

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восточная европа

тольятти

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происшествия, россия, восточная европа, куйбышевазот, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тольятти