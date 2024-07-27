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В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции - РИА Новости, 27.07.2024
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03:45 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/politsiya-1962313516.html
В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции
В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции - РИА Новости, 27.07.2024
В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции
Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка на базе МВД, заявил РИА новости депутат Госдумы РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T03:45
2024-07-27T03:45
россия
краснодарский край
султан хамзаев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка на базе МВД, заявил РИА новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. "Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка… Обращусь в МВД с просьбой активизировать работу туристической полиции, расширить штат, внедрить практику в регионах России, где есть большой туристический поток: например, в Краснодарском крае, Дагестане, других регионах нашей страны - популярных туристических направлениях", - сказал он. Кроме того, Хамзаев уточнил, что часть денег с курортного сбора должна идти на обеспечение безопасности, на туристическую полицию. Он уверен, что такая инициатива будет поддержана. Это, по словам парламентария, в значительной степени минимизирует преступления на местах, сократит факты грабежей и мошенничества. "Туристическая полиция должна быть в местах массового скопления туристов, на объектах культуры, популярных прогулочных местах, не только для того, чтобы следить за порядком, но, если надо, и подсказывать нашим гостям, помогать туристам", - считает депутат. По его мнению, с учетом развития туристического потока в России появляется повышенный запрос на туристическую полицию, так как туристы "в любом стране мира - это лакомая жертва для мошенников, задача правоохранителей - быть бдительными". Также он напомнил, что в России уже был хороший опыт работы туристической полиции в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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россия, краснодарский край, султан хамзаев, госдума рф, политика
Россия, Краснодарский край, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Политика
В Госдуме призвали усилить работу туристической полиции

Депутат Хамзаев: туристическая полиция должна помогать патрульно-постовой службе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНашивка туристической полиции патрульно-постовой службы
Нашивка туристической полиции патрульно-постовой службы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Нашивка туристической полиции патрульно-постовой службы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка на базе МВД, заявил РИА новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Туристическая полиция должна помогать сотрудникам патрульно-постовой службе в обеспечении безопасности и порядка… Обращусь в МВД с просьбой активизировать работу туристической полиции, расширить штат, внедрить практику в регионах России, где есть большой туристический поток: например, в Краснодарском крае, Дагестане, других регионах нашей страны - популярных туристических направлениях", - сказал он.
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Кроме того, Хамзаев уточнил, что часть денег с курортного сбора должна идти на обеспечение безопасности, на туристическую полицию. Он уверен, что такая инициатива будет поддержана.
Это, по словам парламентария, в значительной степени минимизирует преступления на местах, сократит факты грабежей и мошенничества.
"Туристическая полиция должна быть в местах массового скопления туристов, на объектах культуры, популярных прогулочных местах, не только для того, чтобы следить за порядком, но, если надо, и подсказывать нашим гостям, помогать туристам", - считает депутат.
По его мнению, с учетом развития туристического потока в России появляется повышенный запрос на туристическую полицию, так как туристы "в любом стране мира - это лакомая жертва для мошенников, задача правоохранителей - быть бдительными".
Также он напомнил, что в России уже был хороший опыт работы туристической полиции в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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РоссияКраснодарский крайСултан ХамзаевГосдума РФПолитика
 
 
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