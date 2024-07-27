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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.07.2024
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09:33 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/pogoda-1962337525.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 27.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на севере и западе региона, небольшие кратковременные дожди и до плюс 28 градусов... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T09:33
2024-07-27T09:33
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на севере и западе региона, небольшие кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать медленно разрушающийся и теряющий силы антициклон. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на севере и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в столице 26-28 градусов тепла, в Подмосковье - от плюс 24 до плюс 29. Такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус. Специалист уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240726/pogoda-1962085430.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Переменная облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на севере и западе региона, небольшие кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать медленно разрушающийся и теряющий силы антициклон. В такой ситуации в Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами, преимущественно на севере и западе региона, пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в столице 26-28 градусов тепла, в Подмосковье - от плюс 24 до плюс 29. Такие значения на 2-3 градуса выше климатической нормы", - рассказал Леус.
Специалист уточнил, что ветер будет дуть западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, но пока останется в пределах нормы, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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