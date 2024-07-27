https://ria.ru/20240727/podtopleniya-1962358750.html

В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 27.07.2024

В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

Из-за угрозы подтоплений в Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС, а в еще четырех муниципалитетах — режим повышенной готовности, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T12:20

2024-07-27T12:20

2024-07-27T13:12

происшествия

челябинская область

сосновский район

еманжелинский район

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Из-за угрозы подтоплений в Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС, а в еще четырех муниципалитетах — режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. "Режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности — в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности", — сказал собеседник агентства. Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок. В Карабашском округе объявили режим ЧС.К утра река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html

челябинская область

сосновский район

еманжелинский район

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происшествия, челябинская область, сосновский район, еманжелинский район, прорыв дамбы в челябинской области