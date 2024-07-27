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В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 27.07.2024
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12:20 27.07.2024 (обновлено: 13:12 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/podtopleniya-1962358750.html
В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений - РИА Новости, 27.07.2024
В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений
Из-за угрозы подтоплений в Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС, а в еще четырех муниципалитетах — режим повышенной готовности, сообщили РИА... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:20
2024-07-27T13:12
происшествия
челябинская область
сосновский район
еманжелинский район
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Из-за угрозы подтоплений в Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС, а в еще четырех муниципалитетах — режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства. "Режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности — в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности", — сказал собеседник агентства. Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок. В Карабашском округе объявили режим ЧС.К утра река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240727/doma-1962339200.html
челябинская область
сосновский район
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происшествия, челябинская область, сосновский район, еманжелинский район, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район, Еманжелинский район, Прорыв дамбы в Челябинской области
В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений

© МЧС Челябинской области/TelegramСпасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка
Спасатели эвакуируют людей из СНТ Железнодорожник в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© МЧС Челябинской области/Telegram
Спасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Из-за угрозы подтоплений в Сосновском районе Челябинской области ввели режим ЧС, а в еще четырех муниципалитетах — режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
"Режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. Режим повышенной готовности — в Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах, в ближайшее время такой режим введет Миасс. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности", — сказал собеседник агентства.
Обстановка в селе Киолим Челябинской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
В Челябинской области после прорыва дамбы затопило 20 домов
Вчера, 09:42
Накануне вечером из-за обильных дождей на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Поселок Киолим затопило, вода держалась на высоте метра. Под угрозой затопления находились еще три села — Мухаметово, Байдашево, Карасево, оттуда эвакуировали жителей — всего 163 человека, из них 21 ребенок. В Карабашском округе объявили режим ЧС.
К утра река вернулась в русло, Киолим полностью освободился от воды. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
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ПроисшествияЧелябинская областьСосновский районЕманжелинский районПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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