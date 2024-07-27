https://ria.ru/20240727/podmoskove-1962382035.html
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину - РИА Новости, 27.07.2024
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, а после попал под машину при попытке сбежать с места преступления, сообщает ГСУ СК по Московской области в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:01
2024-07-27T15:01
2024-07-27T15:03
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, а после попал под машину при попытке сбежать с места преступления, сообщает ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале. "По данным следствия, 25 июля ночью в частном доме, расположенном в коттеджном поселке "Земляки" Дмитровского г.о., между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей", - говорится в сообщении. После этого, сообщается в релизе, при попытке скрыться с места преступления 39-летнего злоумышленника сбил автомобиль. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Уже проведен проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину
Житель Дмитрова отрубил голову сожительнице после ссоры и попал под машину