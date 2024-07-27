Рейтинг@Mail.ru
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 27.07.2024 (обновлено: 15:03 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/podmoskove-1962382035.html
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину - РИА Новости, 27.07.2024
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, а после попал под машину при попытке сбежать с места преступления, сообщает ГСУ СК по Московской области в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T15:01
2024-07-27T15:03
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, а после попал под машину при попытке сбежать с места преступления, сообщает ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале. "По данным следствия, 25 июля ночью в частном доме, расположенном в коттеджном поселке "Земляки" Дмитровского г.о., между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей", - говорится в сообщении. После этого, сообщается в релизе, при попытке скрыться с места преступления 39-летнего злоумышленника сбил автомобиль. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Уже проведен проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование продолжается.
https://ria.ru/20240725/voditel-1962015320.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c54ee7a1c20465b36805a8e3a7d77af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину

Житель Дмитрова отрубил голову сожительнице после ссоры и попал под машину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице, а после попал под машину при попытке сбежать с места преступления, сообщает ГСУ СК по Московской области в Telegram-канале.
"По данным следствия, 25 июля ночью в частном доме, расположенном в коттеджном поселке "Земляки" Дмитровского г.о., между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес 28-летней девушке множественные удары ножом в область туловища, а затем обезглавил тело потерпевшей", - говорится в сообщении.
После этого, сообщается в релизе, при попытке скрыться с места преступления 39-летнего злоумышленника сбил автомобиль. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Уже проведен проведен осмотр, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели. Расследование продолжается.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира из травмата
25 июля, 18:10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала