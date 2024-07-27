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Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка - РИА Новости, 27.07.2024
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10:41 27.07.2024 (обновлено: 10:49 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/pavodok-1962347358.html
Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка
Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка - РИА Новости, 27.07.2024
Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка
Эвакуация началась в СНТ в Сосновском районе Челябинской области из-за подтопления садовых участков в результате паводка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T10:41
2024-07-27T10:49
происшествия
челябинская область
сосновский район
прорыв дамбы в челябинской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Эвакуация началась в СНТ в Сосновском районе Челябинской области из-за подтопления садовых участков в результате паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале."В Сосновском муниципальном районе Челябинской области подтопило СНТ "Железнодорожник". Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области на лодках эвакуируют собственников садовых участков из зоны подтопления", - говорится в сообщении.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
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происшествия, челябинская область, сосновский район, прорыв дамбы в челябинской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район, Прорыв дамбы в Челябинской области, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка

Из СНТ в Сосновском районе Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка

© МЧС Челябинской области/TelegramСпасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка
Спасатели эвакуируют людей из СНТ Железнодорожник в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© МЧС Челябинской области/Telegram
Спасатели эвакуируют людей из СНТ "Железнодорожник" в Сосновском районе Челябинской области из-за паводка
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Эвакуация началась в СНТ в Сосновском районе Челябинской области из-за подтопления садовых участков в результате паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале.
"В Сосновском муниципальном районе Челябинской области подтопило СНТ "Железнодорожник". Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области на лодках эвакуируют собственников садовых участков из зоны подтопления", - говорится в сообщении.
Жительница поселка Киолим о том, как спасалась во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Жительница Киолима рассказала, как сидела на крыше после прорыва дамбы
Вчера, 10:15
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.
В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
 
ПроисшествияЧелябинская областьСосновский районПрорыв дамбы в Челябинской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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