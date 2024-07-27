https://ria.ru/20240727/pavodok-1962347358.html

Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка

Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка - РИА Новости, 27.07.2024

Из СНТ в Челябинской области эвакуируют людей из-за паводка

Эвакуация началась в СНТ в Сосновском районе Челябинской области из-за подтопления садовых участков в результате паводка, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T10:41

2024-07-27T10:41

2024-07-27T10:49

происшествия

челябинская область

сосновский район

прорыв дамбы в челябинской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962348168_0:1:1143:644_1920x0_80_0_0_712fcb7ddecf4021bd9c7d0536b2b870.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Эвакуация началась в СНТ в Сосновском районе Челябинской области из-за подтопления садовых участков в результате паводка, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в Telegram-канале."В Сосновском муниципальном районе Челябинской области подтопило СНТ "Железнодорожник". Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области на лодках эвакуируют собственников садовых участков из зоны подтопления", - говорится в сообщении.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, в Карабашском округе объявлен режим ЧС. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка - Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация.В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. Всего были эвакуированы 163 человека, из них 21 ребенок. Спасатели с утра приступили к аварийно-восстановительным работам. По данным властей, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240727/proryv-1962343813.html

челябинская область

сосновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, сосновский район, прорыв дамбы в челябинской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)