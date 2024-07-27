https://ria.ru/20240727/opasnost-1962357842.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T12:05
2024-07-27T12:05
2024-07-27T12:05
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.31 мск. Через 21 минуту отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности