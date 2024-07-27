https://ria.ru/20240727/opasnost-1962354062.html

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.07.2024

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T11:33

2024-07-27T11:33

2024-07-27T11:35

специальная военная операция на украине

белгород

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

шебекино

белгородский район

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белгород, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность