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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:33
2024-07-27T11:33
2024-07-27T11:35
специальная военная операция на украине
белгород
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность