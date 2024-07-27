https://ria.ru/20240727/opasnost-1962325732.html
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:45
2024-07-27T07:45
2024-07-27T07:45
специальная военная операция на украине
происшествия
липецк
игорь артамонов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424587_0:710:2380:2048_1920x0_80_0_0_2010c93504969c55fda78b309cb7f7c2.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.16 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для городских округов города Липецк, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района, Данковского муниципального района, Добровского муниципального округа", - говорится в сообщении. Также губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменены красный и желтый уровни воздушной опасности.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецк
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956424587_145:442:2286:2048_1920x0_80_0_0_1771575ed365fc00b8a28dd94fb549e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, липецк, игорь артамонов, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов, Россия
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников
ГУМЧС: в Липецке отменили угрозу атаки беспилотников