https://ria.ru/20240727/opasnost-1962325732.html

В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников

В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024

В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T07:45

2024-07-27T07:45

2024-07-27T07:45

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.16 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для городских округов города Липецк, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района, Данковского муниципального района, Добровского муниципального округа", - говорится в сообщении. Также губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменены красный и желтый уровни воздушной опасности.

https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, липецк, игорь артамонов, россия