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В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/opasnost-1962325732.html
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:45
2024-07-27T07:45
специальная военная операция на украине
происшествия
липецк
игорь артамонов
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.16 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для городских округов города Липецк, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района, Данковского муниципального района, Добровского муниципального округа", - говорится в сообщении. Также губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменены красный и желтый уровни воздушной опасности.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
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происшествия, липецк, игорь артамонов, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Игорь Артамонов, Россия
В Липецке отменили угрозу атаки беспилотников

ГУМЧС: в Липецке отменили угрозу атаки беспилотников

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
Вид на Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Липецке, Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона, сообщила ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в 6.16 мск.
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"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для городских округов города Липецк, Липецкого муниципального округа, Краснинского муниципального района, Лебедянского муниципального района, Лев-Толстовского муниципального района, Чаплыгинского муниципального района, Грязинского муниципального района, Данковского муниципального района, Добровского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Также губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменены красный и желтый уровни воздушной опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкИгорь АртамоновРоссия
 
 
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