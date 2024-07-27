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В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T07:31
2024-07-27T07:31
2024-07-27T07:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУ МЧС в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.39 мск. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Россия
В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области отменили опасность атаки беспилотников