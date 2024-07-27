https://ria.ru/20240727/opasnost-1962315926.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 27.07.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T04:36

2024-07-27T04:36

2024-07-27T04:36

специальная военная операция на украине

липецкая область

происшествия

россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении. Кроме того, в Добровском муниципальном округе объявлена угроза атаки БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

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липецкая область, происшествия, россия