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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 27.07.2024
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T04:36
2024-07-27T04:36
2024-07-27T04:36
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липецкая область
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении. Кроме того, в Добровском муниципальном округе объявлена угроза атаки БПЛА.
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липецкая область, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
ГУМЧС: в Липецкой области объявили воздушную опасность