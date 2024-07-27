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В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 27.07.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:59
2024-07-27T02:59
2024-07-27T03:07
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действовала угроза атаки БПЛА."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности и атаки БПЛА