https://ria.ru/20240727/opasnost-1962310962.html

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 27.07.2024

В Курской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T02:59

2024-07-27T02:59

2024-07-27T03:07

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена, а в 2.27 мск объявлена снова. Также в Курской области действовала угроза атаки БПЛА."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности и опасности БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик)