https://ria.ru/20240727/opasnost-1962310400.html
В Курской области снова объявили ракетную опасность
В Курской области снова объявили ракетную опасность - РИА Новости, 27.07.2024
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:43
2024-07-27T02:43
2024-07-27T02:43
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора сообщал о ракетной опасности в 2.18 мск, спустя семь минут она была отменена. Через несколько минут, в 2.27 мск, ракетная опасность была объявлена снова. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он. Также в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА.
https://ria.ru/20240726/vsu-1962276635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик) , россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия
В Курской области снова объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области снова объявили ракетную опасность