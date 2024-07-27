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В Курской области объявили отбой ракетной опасности
В Курской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 27.07.2024
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T02:28
2024-07-27T02:28
2024-07-27T02:44
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
алексей смирнов (политик)
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Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.О ракетной опасности в Курской области Смирнов сообщил в 02.18."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", — написал врио главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили отбой ракетной опасности
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность