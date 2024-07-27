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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T01:47
2024-07-27T01:47
2024-07-27T01:53
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.
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воронежская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников