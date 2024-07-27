https://ria.ru/20240727/opasnost-1962307052.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T01:47

2024-07-27T01:47

2024-07-27T01:53

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

россия

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воронежская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр гусев (губернатор)