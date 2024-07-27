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В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.07.2024
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T01:41
2024-07-27T01:41
2024-07-27T01:50
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении ведомства.Об этом же в своем Telegram-канале сообщает и мэрия Белгорода.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Белгород
В Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников