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В первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков - РИА Новости, 27.07.2024
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11:39 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/obyski-1962354718.html
В первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков
В первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков - РИА Новости, 27.07.2024
В первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков
Сотрудники правоохранительных органов в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" провели 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T11:39
2024-07-27T11:39
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крокус сити холл
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" провели 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу по статье терроризм, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся данным, 23 марта первые обыски прошли в 03.40 утра, последние уже после 18.00 мск, цель - обнаружение и изъятие орудий, предметов, документов, электронных носителей информации, оборудования или иных средств совершения преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
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происшествия, москва, россия, крокус сити холл
Происшествия, Москва, Россия, Крокус Сити Холл
В первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков

Следователи в первые сутки после теракта в "Крокусе" провели 11 обысков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в первые сутки после теракта в "Крокус сити холле" провели 11 обысков, чтобы найти материалы, имеющие отношение к уголовному делу по статье терроризм, говорится в официальных судебных документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, 23 марта первые обыски прошли в 03.40 утра, последние уже после 18.00 мск, цель - обнаружение и изъятие орудий, предметов, документов, электронных носителей информации, оборудования или иных средств совершения преступления, которые могут иметь значение для уголовного дела.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четвёрке предполагаемых исполнителей предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
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