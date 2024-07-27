Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков приезжал в Урюпинск навестить родителей
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков приезжал в Урюпинск во Волгоградской области навестить родителей, которые работали учителями в лицее, где он сам учился, сообщила РИА Новости директор лицея Ирина Сагалаева.
По словам Сагалаевой, родители Серебрякова работали в лицее Урюпинска учителями истории и обществознания, сейчас на пенсии. Кроме того, по данным директора, отец Евгения занимался поисковой деятельностью.
"Он приезжал, наверное. Мы виделись с ним, поздоровался. Пару раз я видела, что он приезжал", - сказал РИА Новости Сагалаева, отвечая на вопрос, навещал ли Серебряков своих родителей в Урюпинске.
Директор лицея добавила, что после задержания своего выпускника она не связывалась с его родителями.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.