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Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск - РИА Новости, 27.07.2024
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05:19 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/obvinyaemyy-1962317854.html
Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск
Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск - РИА Новости, 27.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков приезжал в Урюпинск во Волгоградской области навестить родителей, которые работали учителями в... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T05:19
2024-07-27T05:19
происшествия
москва
урюпинск
волгоградская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
россия
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УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков приезжал в Урюпинск во Волгоградской области навестить родителей, которые работали учителями в лицее, где он сам учился, сообщила РИА Новости директор лицея Ирина Сагалаева. По словам Сагалаевой, родители Серебрякова работали в лицее Урюпинска учителями истории и обществознания, сейчас на пенсии. Кроме того, по данным директора, отец Евгения занимался поисковой деятельностью. "Он приезжал, наверное. Мы виделись с ним, поздоровался. Пару раз я видела, что он приезжал", - сказал РИА Новости Сагалаева, отвечая на вопрос, навещал ли Серебряков своих родителей в Урюпинске. Директор лицея добавила, что после задержания своего выпускника она не связывалась с его родителями. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
https://ria.ru/20240727/zaderzhanie-1962312998.html
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происшествия, москва, урюпинск, волгоградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы, россия
Происшествия, Москва, Урюпинск, Волгоградская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы, Россия
Обвиняемый в подрыве машины в Москве приезжал в Урюпинск

Обвиняемый в подрыве машины Серебряков приезжал в Урюпинск навестить родителей

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков. Архивное фото
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УРЮПИНСК (Волгоградская область), 27 июл - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков приезжал в Урюпинск во Волгоградской области навестить родителей, которые работали учителями в лицее, где он сам учился, сообщила РИА Новости директор лицея Ирина Сагалаева.
По словам Сагалаевой, родители Серебрякова работали в лицее Урюпинска учителями истории и обществознания, сейчас на пенсии. Кроме того, по данным директора, отец Евгения занимался поисковой деятельностью.
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"Он приезжал, наверное. Мы виделись с ним, поздоровался. Пару раз я видела, что он приезжал", - сказал РИА Новости Сагалаева, отвечая на вопрос, навещал ли Серебряков своих родителей в Урюпинске.
Директор лицея добавила, что после задержания своего выпускника она не связывалась с его родителями.
В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на пятницу Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
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ПроисшествияМоскваУрюпинскВолгоградская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПодрыв автомобиля с людьми на севере МосквыРоссия
 
 
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