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При обстреле белгородского села погиб мирный житель

При обстреле белгородского села погиб мирный житель - РИА Новости, 27.07.2024

При обстреле белгородского села погиб мирный житель

Украинские войска атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:12

2024-07-27T18:12

2024-07-27T23:31

белгородская область

происшествия

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгородский район

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее в субботу дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром. Женщина получила минно-взрывную травму и ранение правой лопаточной области, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.Кроме того, по данным Минобороны, около 12:45 мск средства ПВО сбили еще один беспилотник армии противника.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район