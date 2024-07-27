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При обстреле белгородского села погиб мирный житель - РИА Новости, 27.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 27.07.2024 (обновлено: 23:31 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962408216.html
При обстреле белгородского села погиб мирный житель
При обстреле белгородского села погиб мирный житель - РИА Новости, 27.07.2024
При обстреле белгородского села погиб мирный житель
Украинские войска атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:12
2024-07-27T23:31
белгородская область
происшествия
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.Ранее в субботу дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром. Женщина получила минно-взрывную травму и ранение правой лопаточной области, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.Кроме того, по данным Минобороны, около 12:45 мск средства ПВО сбили еще один беспилотник армии противника.Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгородский район
Белгородская область, Происшествия, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгородский район, Специальная военная операция на Украине
При обстреле белгородского села погиб мирный житель

Гладков: мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Бочковка Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали село Бочковка в Белгородской области, погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение", — написал он.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в субботу дрон ВСУ атаковал движущийся по дороге автомобиль в селе Муром. Женщина получила минно-взрывную травму и ранение правой лопаточной области, ее доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Кроме того, по данным Минобороны, около 12:45 мск средства ПВО сбили еще один беспилотник армии противника.
Украинские войска регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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