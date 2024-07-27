Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 27.07.2024 (обновлено: 18:17 27.07.2024)
https://ria.ru/20240727/obstrel-1962407908.html
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области
Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T18:11
2024-07-27T18:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962407647_0:103:959:642_1920x0_80_0_0_4f97fbeacb1d1454dfe225d55f9f2f98.jpg
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, еще четыре беспилотника атаковали село Илек-Пеньковка. Один из них атаковал грузовой автомобиль, второй сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Еще два дрона нанесли удары по школе - в здании повреждены крыша, фасад и остекление. "В Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия - повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962407647_0:116:959:835_1920x0_80_0_0_4029f4de970f2836b19fd57d61d4afba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков: при обстреле Белгородской области ВСУ пострадали дома, машины и школа

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУ в Белгородской области
Он добавил, еще четыре беспилотника атаковали село Илек-Пеньковка. Один из них атаковал грузовой автомобиль, второй сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Еще два дрона нанесли удары по школе - в здании повреждены крыша, фасад и остекление.
Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия - повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - уточнил глава региона.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
СМИ сообщили ВСУ плохие новости об их новом вооружении
25 июля, 13:58
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала