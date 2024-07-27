https://ria.ru/20240727/obstrel-1962407908.html

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области - РИА Новости, 27.07.2024

Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области

Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T18:11

2024-07-27T18:11

2024-07-27T18:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Здание школы, многоквартирный дом, частное домовладение, три автомобиля и сельхозпредприятие повреждены в Белгородском и Краснояружском районах при атаках украинских дронов, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Атакам беспилотников ВСУ подверглись сразу несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского районов. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Краснояружском районе в поселке Красная Яруга беспилотник совершил падение на кровлю многоквартирного дома", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, еще четыре беспилотника атаковали село Илек-Пеньковка. Один из них атаковал грузовой автомобиль, второй сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Еще два дрона нанесли удары по школе - в здании повреждены крыша, фасад и остекление. "В Белгородском районе в селе Бессоновка с двух беспилотников сброшены взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия - повреждено оборудование. В селе Петровка в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна и разрушен забор. Также осколками посечен один легковой автомобиль", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины