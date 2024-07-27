https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html

Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела

Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела - РИА Новости, 27.07.2024

Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США, решил ускорить вылет из Вашингтона обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T21:32

2024-07-27T21:32

2024-07-27T21:32

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США, решил ускорить вылет из Вашингтона обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских высот, произошедшим ранее в субботу, заявила канцелярия премьер-министра. "Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль", - говорится в сообщении его канцелярии в субботу.

https://ria.ru/20240727/udar-1962426055.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху