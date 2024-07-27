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Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела - РИА Новости, 27.07.2024
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21:32 27.07.2024
https://ria.ru/20240727/netanyakhu-1962434765.html
Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела
Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела - РИА Новости, 27.07.2024
Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США, решил ускорить вылет из Вашингтона обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-27T21:32
2024-07-27T21:32
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США, решил ускорить вылет из Вашингтона обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских высот, произошедшим ранее в субботу, заявила канцелярия премьер-министра. "Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль", - говорится в сообщении его канцелярии в субботу.
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела

Нетаньяху вернется в Израиль из США раньше из-за обстрела Голанских высот

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находившийся с визитом в США, решил ускорить вылет из Вашингтона обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских высот, произошедшим ранее в субботу, заявила канцелярия премьер-министра.
"Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаньяху распорядился ускорить возвращение в Израиль", - говорится в сообщении его канцелярии в субботу.
Место обстрела со стороны Ливана в деревне Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
"Хезболла" отрицает причастность к удару по Голанам, сообщил источник
Вчера, 19:58
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин Нетаньяху
 
 
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