https://ria.ru/20240727/nato-1962320151.html

"Из разных миров". В США объяснили, в чем главная проблема НАТО

"Из разных миров". В США объяснили, в чем главная проблема НАТО - РИА Новости, 27.07.2024

"Из разных миров". В США объяснили, в чем главная проблема НАТО

Огромная доля США в в военных расходах НАТО во времена Холодной войны создала у европейских стран историческую привычку полагаться на Вашингтон, пишет аналитик... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-27T06:26

2024-07-27T06:26

2024-07-27T06:28

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Огромная доля США в в военных расходах НАТО во времена Холодной войны создала у европейских стран историческую привычку полагаться на Вашингтон, пишет аналитик Военно-морского колледжа США Джеймс Холмс в статье для журнала The National Interest."Американцы выполняли основную часть военных функций, необходимых для борьбы с коммунизмом. Щедрость США позволила сильно экономить средства на оборону", — отметил он.По мнению Холмса, текущие проблемы с перевооружением европейских стран связаны именно с укоренившейся традицией полагаться на военные ресурсы Вашингтона вместо собственных возможностей. Как считает эксперт, свою роль играют и культурные различия американцев и европейцев: последним свойственно мало беспокоиться о собственной безопасности."Союзники были из кардинально разных миров, построенных на радикально иных предположениях", — заключил эксперт.Ранее бывший президент США Дональд Трамп уже неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Так, в феврале на митинге сторонников в Южной Каролине он рассказал, что во время его президентского срока глава неназванной "большой страны" НАТО спросил, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не станет, потому что остальные участники альянса отчисляют недостаточно средств на оборону.

https://ria.ru/20240722/nato-1961125869.html

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в мире, сша, нато, россия